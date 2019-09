OM : Nabil Djellit glace l'ambiance, Benedetto est surcoté !

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur contre Nice, Saint-Etienne et Monaco, Dario Benedetto est resté muet face à Montpellier samedi après-midi.

Malgré quelques occasions, l’attaquant argentin a été moins en vu que lors des précédentes rencontres, la faute à une défense centrale très organisée du côté de Montpellier. Pour Nabil Djellit, cette rencontre un peu moins bonne de la part du n°9 de l’OM va calmer l’enflammade, alors que des comparaisons très osées avaient filtré dans la presse ces derniers jours, où tout Marseille est tombé sous le charme de Dario Benedetto.

« Hilton a mis dans sa poche Benedetto... On va se calmer sur l'enflammade. Ce n'est ni Aguero, ni Batistuta. Un bon attaquant pas un crack ! » a tweeté Nabil Djellit, lequel a par ailleurs égratigné un autre joueur de l’OM, un certain Jordan Amavi, fautif sur le premier but encaissé par Marseille contre Montpellier. « Si AVB décroche le podium avec Amavi comme latéral, c'est plus fort que le passage de Bielsa à l'OM ». Des provocations de la part du consultant de La Chaîne L’Equipe que les supporters de l’Olympique de Marseille risquent de ne pas vraiment apprécier…