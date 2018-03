OM : Moussa Dembélé à Marseille, cette fois-ci c'est la bonne ?

Dans : OM, Mercato.

Moins en vue en première partie de saison, notamment en raison de pépins physiques, Moussa Dembélé refait parler de lui. Et pas que sur le terrain. L’attaquant français a inscrit quatre buts sur ses trois derniers matchs, et retrouve également la sélection espoirs. A 21 ans, il devrait de nouveau animer la gazette des transferts l’été prochain, et le Daily Mirror couche ce vendredi un premier nom sur son petit carnet. Il s’agit tout simplement de l’Olympique de Marseille, qui était déjà intéressé l’année dernière mais avait renoncé en constatant que le Celtic Glasgow demandait près de 25 ME.

La donne pourrait être différente l’été prochain, surtout si l’OM consent à faire un gros investissement avec un billet pour la Ligue des Champions en poche. Le prix de Dembélé pourrait cette fois-ci se situer autour de 20 ME, alors que le joueur n’a pas officiellement annoncé sa volonté de partir. Mais pour se faire appeler en équipe de France comme il le souhaite, il sait qu’il va devoir forcément rejoindre un championnat plus compétitif que celui d’Ecosse. A Marseille de se tenir prêt si la porte venait à s’ouvrir cet été.