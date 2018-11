OM : Motivation, état d'esprit... Les joueurs de l'OM accusés !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le match contre la Lazio Rome, l’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences qui pourrait vite se transformer en crise dans les prochains jours, selon les résultats des deux matchs prévus cette semaine. Et si certains estiment qu’il suffit de pas grand-chose pour relancer la machine, Manuel Amoros est lui bien plus inquiet. Interrogé par Le Phocéen, l’ancien joueur de l’OM estime qu’il y a un vrai problème de motivation et d’état d’esprit chez les joueurs marseillais depuis quelques matchs. Et cela pose bien évidemment un gros problème quand on ne possède pas une marge importante sur ses adversaires en Ligue 1…

« C'est incompréhensible. L'équipe n'a pas changé, mais on voit aujourd'hui des valeurs totalement différentes de la saison dernière. On se demande s'ils sont encore motivés, c'est ça qui est inquiétant. On ne voit pas de qualité de jeu, pas d'engagement, d'agressivité, d'implication. On dirait qu'après la saison dernière, ils pensaient que ça allait être aussi facile, qu'il suffisait d'entrer sur le terrain. Mais, dans le football de haut niveau, il faut se remettre en question tous les jours, à l'entraînement et sur le terrain » a pesté Manuel Amoros, très agacé par le comportement de certains joueurs. Cela tombe bien, ce constat a également été dressé par Rudi Garcia après la défaite à Montpellier. Au coach olympien de trouver les solutions pour relancer la machine désormais.