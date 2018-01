OM : Mitroglou vendu au Besiktas, Bertrand Latour s'étouffe !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si du côté de l'Olympique de Marseille on ne semble pas penser à un départ de Kostas Mitroglou lors de ce mercato hivernal, les rumeurs circulent toujours sur un possible transfert de l'attaquant grec dès ce mois de janvier. Cette semaine, la Chine et le Besiktas ont été évoqués comme d'éventuels points de chute pour le joueur recruté l'été dernier par l'OM au Portugal.

Pour Bertrand Latour, tout cela est bidon. Le consultant estime que non seulement Kostas Mitroglou ne partira pas, mais qu'en plus l'Olympique de Marseille n'a pas intérêt à le vendre actuellement. « S’il faut faire partir Mitroglou ? Je réponds non car il faut que l’OM puisse le vendre à un prix intéressant, si c’est pour le brader ils perdront beaucoup d’argent (...) Il ne faut pas croire que le Besiktas va réinvestir les 30ME de Cenk Tosun sur Mitroglou, ou même 15ME ou 10ME. Ils ont vu jouer Marseille depuis le début de la saison et cette situation rêvée ne se produira pas pour l’OM. Mitroglou n’est pas bon sous le maillot de Marseille, ce n’est pas un grand attaquant, mais il ne joue pas à son vrai niveau. Si tu lui laisses du temps, il sera bien meilleur que sur les six premiers mois et il prendra de la valeur. Mitroglou on est sévère car on ne le connaît pas, mais Germain n’est pas meilleur... », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour.