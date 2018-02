OM : Mitroglou, un seul ballon touché, mais tout le monde s'en souviendra

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Entré en jeu en fin de match pour aider l’OM à faire la différence face à Saint-Etienne, Kostas Mitroglou n’a pas connu la même réussite que dans la semaine face à Bourg-Péronnas. En quelques minutes, l’attaquant grec n’a touché qu’un seul ballon, mais tout le monde risque de s’en souvenir.

En effet, sur une action confuse dans la surface, l’ancien joueur de Benfica s’est retrouvé seul face au but de Ruffier, avec un ballon qui rebondissait devant lui. Il s’y est ensuite très mal pris pour envoyer le cuir au-dessus du but, et se retourner pour voir s’il n’était pas hors-jeu, ce qui n’était pas son cas. Une belle occasion de gâchée, surtout que Mitroglou aurait pu confirmer son retour et devenir le héros du soir à l’OM avec un peu plus de conviction dans le geste.