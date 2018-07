OM : Riolo dit pourquoi Balotelli ne fera pas partir Mitroglou

Dans : OM, Mercato.

Avec la probable arrivée de Mario Balotelli au sein de son effectif, l'Olympique de Marseille va devoir se séparer d'un avant-centre. Et Daniel Riolo sait qui va trinquer.

En visite au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus le week-end dernier, Mario Balotelli est plus proche que jamais du club phocéen. S'il a pratiquement trouvé un accord contractuel avec le président Eyraud, qui lui propose d'avoir le plus gros salaire de l'histoire de l'OM, l'attaquant italien doit encore s'entendre avec l'OGC Nice. Mais ceci ne semble plus qu'une formalité. Autant dire qu'avec la venue de Balo, Rudi Garcia tient enfin son grand attaquant. Ce qui va faire du tort à Valère Germain ou à Kóstas Mítroglou... Plus à l'un qu'à l'autre, selon Daniel Riolo.

« Balotelli vient en tant que titulaire. Germain ne joue pas avec lui car le schéma ne le permet pas. Il est remplaçant. Que le remplaçant de Balotelli, un mec avec qui tu seras habitué à jouer, soit Germain, dans des profils complètement différents, ça me paraît un peu particulier. Que ton remplaçant soit à l'opposé de ce que tu es, c'est un peu bizarre. Car toute l'équipe est habituée avec Balotelli. Et si tu mets Germain, tu es obligé de changer le fonctionnement habituel de l'équipe. Mitroglou, ils l'ont payé trop cher pour le virer cette année. Il va être obligé de rester, et ils vont lui donner la chance de se montrer un petit peu plus. Sauf que si Balo vient, Mitroglou sera remplaçant », a balancé, sur les ondes de RMC, le journaliste, qui dispose donc d'un avis différent de celui de Rolland Courbis, estimant que l'OM ferait mieux de garder Germain en complément plutôt que Mitroglou en remplaçant de luxe.