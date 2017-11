OM : Mitroglou ou Germain, Papin rend son verdict

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le match à Strasbourg le 15 octobre dernier, Kostas Mitroglou est le titulaire en attaque à l’Olympique de Marseille.

Décrié, l’attaquant grec a pourtant inscrit deux buts en cinq matchs de Ligue 1 disputés et sur cette période, le club phocéen a récolté 11 points sur 15 possibles. Autant dire que malgré son manque d’automatismes avec ses partenaires et malgré quelques maladresses comme lors des dernières minutes à Bordeaux, l’ancien buteur de Benfica ne pénalise pas son équipe. Selon Jean-Pierre Papin, la majorité des observateurs sont trop durs et surtout trop impatients avec l’homme aux 16 buts en sélection grecque.

« Si Mitroglou commence à claquer… »

« Ses débuts sont moyens, c'est vrai, mais il a des circonstances atténuantes. Ce n'est jamais facile pour un avant-centre de débuter avec de nouveaux coéquipiers. Je l'ai vécu et je sais comment ça se passe. Il faut surtout le mettre en condition de marquer en travaillant le collectif. Il ne fera jamais le grand numéro en marquant tout seul, alors il faut le servir dans de meilleures conditions. Il y a des joueurs comme Payet, Ocampos et Thauvin qui doivent aussi faire le travail. S'il commence à claquer, il marquera but sur but, mais je répète qu'il est en détresse parce qu'il ne marque pas » a-t-il confié sur Le Phocéen. Et Valère Germain dans tout ça, faut-il le relancer ? Selon Papin, il faut faire un choix qui fera gagner l’OM, et tant pis pour celui qui restera sur la touche. « Je ne veux pas discuter des choix de Rudi Garcia, je ne suis pas là pour ça. Il a des joueurs à ce poste et il fait ses choix. Pour ce qui est de Germain, il est lui aussi en perte de confiance ». Bref, un vrai casse-tête s’annonce pour Rudi Garcia à l’aube d’un véritable marathon pour Marseille avant Noël. D’autant que Clinton Njie peut également jouer en pointe et que le jeune Yusuf Sari va bientôt signer professionnel et offrir une solution supplémentaire à l’ancien coach du LOSC…