OM : Mitroglou nouveau JPP ou Gignac ? Oui c'est possible

Dans : OM, Ligue 1.

Durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille a longtemps galéré avant de trouver son « grand attaquant ». Finalement, c’est Kostas Mitroglou qui a débarqué dans la cité phocéenne pour 15ME dans les ultimes heures du mercato. Un choix critiqué, d’autant que les premières prestations de l’international grec n’ont pas encore convaincu à Marseille. Sévèrement taillé dans la presse, l’ex-buteur de Benfica peut compter sur le soutien de Rudi Garcia. Après tout, il y a tellement d’exemples d’attaquants qui ont mis du temps avant de briller à Marseille. Pas vrai Rudi ?

« J'ai de très bons joueurs, des attaquants aussi. Ça va venir. Je ne suis pas certain que les débuts de Jean-Pierre Papin étaient idylliques. Pourtant, on connaît la suite. Pareil pour André-Pierre Gignac qui est pourtant un formidable buteur. Laissez-leur du temps » a-t-il lancé avant d’évoquer une possible association entre Kostas Mitroglou et Valère Germain dans un éventuel 4-4-2. « Quand on met deux attaquants, on perd un milieu. Et on a un milieu de terrain de qualité qui marque des buts. Donc non, on ne changera pas de système tant qu’on continuera à obtenir des résultats dans celui que nous occupons actuellement ». Une manière très claire d’écarter la possibilité d’une attaque à deux têtes. Il faut dire que l’ancien coach de la Roma n’est pas fan de ce genre de dispositif qu’il n’a que très peu utilisé durant sa carrière.