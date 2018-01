OM : Mitroglou hué par les supporters, Payet hausse le ton

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM au côté de Valère Germain face à Valenciennes en Coupe de France dimanche, Kostas Mitroglou n’a pas réalisé un grand match.

Sorti sous les sifflets du Stade Vélodrome, l’international grec a relancé, dès le début de l’année 2018, le débat sur son niveau de jeu. Interrogé à ce sujet par La Provence, Dimitri Payet a tenu à défendre son partenaire. En bon capitaine, l’international français a expliqué qu’il fallait laisser du temps à l’ancien buteur de Benfica. « Sortir sous les sifflets du Vélodrome, je l'ai vécu et je sais ce que c'est : ce n'est jamais évident. Kostas bosse très bien la semaine, il essaie de nous apporter à chaque fois qu'il joue. Ça m'ennuie qu'il soit ainsi sifflé car il ne triche pas. J'espère que ça ne lui a pas fait trop mal. On est derrière lui, on est là pour le soutenir » a confié le capitaine olympien avant de revenir sur le timing du mercato, avec l’arrivée tardive de Kostas Mitroglou le 31 août.

Son arrivée tardive, principal problème de Mitroglou ?

« Kostas est arrivé dans la peau de l'attaquant qu'on attendait. On l'a d'ailleurs attendu pendant tout le mercato, il est arrivé à la fin. Du coup, la patience est peut-être moins là. On le côtoie toute la semaine, on voit qu'il a des qualités, on sait ce qu'il vaut. J'espère qu'il pourra vite mettre ses qualités en pratique au cours d'un match » a affirmé l’ancien meneur de jeu de West Ham, convaincu que Kostas Mitroglou peut devenir le grand attaquant de l’OM dans les prochains mois. Reste à savoir si le Grec sera toujours dans la cité phocéenne le 31 janvier prochain…