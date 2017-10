OM : Aucun doute, Mitroglou est bien plus fort que Gomis !

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté dans l’urgence, Kostas Mitroglou n’a joué qu’une dizaine de minutes sous le maillot de l’OM (à Salzbourg). Ses débuts en Ligue 1 sont très attendus…

Face à Chypre, l’ancien buteur de Benfica a prouvé que sa blessure à la cuisse n’était plus qu’un mauvais souvenir. Titulaire, le buteur de l’OM a inscrit le but de l’égalisation avec la Grèce, d’un enchaînement magnifique. Spécialiste du football grec, Vangelis Pavildis estime que l’OM ne s’est pas trompé en investissant 15ME sur lui cet été. « C'est de loin le meilleur attaquant grec de ces dernières années, tout simplement. Même si c'est un joueur qui a été recruté dans l'urgence, je pense que l'OM a eu raison de lui faire confiance » a-t-il confié au Phocéen avant d’oser la comparaison avec Bafétimbi Gomis…

« Garcia voulait un attaquant efficace devant le but, et c'est vraiment sa qualité première. Neuf fois sur dix, s'il se retrouve face au gardien, il va la mettre au fond. Ce n'est pas un joueur flamboyant, mais il est très juste techniquement, il fait quasiment toujours le bon choix. Gomis est un bon buteur, mais Mitroglou est pour moi un peu au-dessus. Il est plus jeune et il est au top de sa carrière. Il a encore deux ou trois saisons devant lui pour évoluer à son meilleur niveau ». Bref, l’attaquant de 29 ans a tout pour enflammer le Stade Vélodrome. Dès le 23 octobre face au PSG ?