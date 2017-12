OM : Mitroglou, des buts ou la porte au mercato

Dans : OM, Mercato.

Recruté pour être la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille cette saison, Kostas Mitroglou n’a pas répondu aux attentes et c’est désormais Valère Germain qui a saisi sa chance. Autant dire que la deuxième partie de saison s’annonce longue pour le Grec, habitué à empiler des buts les saisons précédentes avec le Benfica Lisbonne, et qui voit désormais son jeu et son manque d'efficacité être la cible des critiques. Au point d’envisager un départ dès cet hiver ?

La réponse est non selon les dirigeants, qui ne veulent pas baisser les bras aussi tôt. Il y a aussi le fait que Mitroglou soit quasiment invendable en raison de l’accord passé avec le club portugais. Marseille a en effet cédé 15 ME pour se payer le buteur hellène, ce qu’il ne vaut clairement pas à l’heure actuelle, tandis que Benfica a conservé 50 % des droits du joueur. Autant dire que le fiasco financier serait terrible en cas de départ dès cet hiver, et c’est pourquoi, selon L’Equipe, l’OM aurait convenu de laisser sa chance à Mitroglou en deuxième partie de saison, avant de devoir s’en débarrasser l’été prochain si aucune amélioration n’était au rendez-vous. Car le Grec possède tout de même le quatrième meilleur salaire du club, devant Steve Mandanda ou Adil Rami, et un contrat l’emmenant jusqu’en 2021, ce qui laisse entrevoir l’étendue des dégâts. A ce prix-là, autant en effet donner une deuxième chance à l’ancien de l’Olympiakos.