OM : Mitroglou se fait salement détruire par Dugarry !

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué durant la première partie de saison, Kostas Mitroglou a relancé le débat sur son niveau de jeu après sa piètre prestation face à Valenciennes en Coupe de France.

Auteur d’un gros raté en fin de première mi-temps et fantomatique le reste de la rencontre, l’international grec commence à inquiéter sérieusement les supporters olympiens. Même les dirigeants songent à le prêter pour le relancer et lui redonner le plein de confiance en vue de la saison prochaine. Observateur très critique à l’égard du buteur de 29 ans depuis le début de la saison, Christophe Dugarry a carrément comparé Mitroglou à un joueur de niveau amateur sur RMC.

« Même au niveau amateur, le football reste le football. Un contrôle, une passe, tu dois être capable de le faire. Un attaquant doit être capable de faire un appel en profondeur et de couper un centre au premier poteau, même en 4e division. Quand je vois que Kostas Mitroglou n’y arrive pas… Je me dis qu’il y a un problème, ce n’est pas possible, il ne montre rien ! Les supporters voient bien que Mitroglou n’arrive pas à faire ce que font des joueurs de 4e division, comment est-ce possible ? » s’est interrogé l’ancien champion du monde, qui ne comprend pas comment un attaquant évoluant à l’Olympique de Marseille peut proposer aussi peu de chose. Désormais, la balle est dans le camp des dirigeants olympiens, qui ont jusqu’au 31 janvier pour se séparer du joueur, acheté pour 15ME cet été. Mais en cas de départ de Kostas Mitroglou, il faudra le remplacer. Tout cela en moins de trois semaines…