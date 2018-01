OM : Mitroglou, c'est aussi bien que Mbappé selon ce consultant

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, PSG.

On fait dire aux chiffres ce que l'on veut et en défendant Kostas Mitroglou sur RMC, Jonatan MacHardy l'a prouvé lors de l'After Foot. Evoquant le cas de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, le consultant s'est lancé dans une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Car en se penchant sur les maigres statistiques du buteur recruté l'été dernier par l'OM, Jonatan MacHardy a remarqué que ce dernier Kostas Mitroglou avait un expected goals de 0,72. L'expected goals est la statistique à la mode actuellement, elle permet de situer la valeur d'une occasion de but finalement marquée par rapport à sa difficulté.

« Quand on regarde les stats en Ligue des champions, il a marqué avec l'Olympiakos et avec Benfica, en poules, en étant dans le chapeau 3 donc avec des oppositions assez élevées. L'argument de dire qu'il n'a jamais performé sur la scène européenne ne tient pas. La deuxième chose, ce sont ses performances et il y a le ressenti. C’est un joueur qui tactiquement est complet et un peu au-dessus de la moyenne. Je le trouve quand même assez sûr, avec des gestes de vrai footballeur, sur ses contrôles, ses prises de balle, sa capacité, quand il le veut bien, à garder le ballon dos au but. Techniquement, on sent qu'il a quelque chose. Quand on regarde les stats, il est quand même à 0,72 « expected goals » par match et à part Edison Cavani, il n'y a pas mieux (...) Ce qui est intéressant avec cette statistique, c'est de montrer si un attaquant se met en position de marquer. Il est quand même au niveau de Kylian Mbappé, au-dessus de Radamel Falcao », a indiqué le consultant de RMC. Pour mémoire, et de manière plus terre à terre, Kostas Mitroglou a marqué 2 buts en 7 titularisations en Ligue 1.