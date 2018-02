OM : Mercato ? Stéphane Pauwels regrette un gros bug à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a été d'une discrétion absolue lors du mercato d'hiver, le club phocéen ne recrutant personne alors que pour l'instant la formation phocéenne carbure plutôt bien. Mais sur la chaîne L'Equipe, Stéphane Pauwels estime que cette décision prise par les dirigeants de l'OM de ne pas renforcer leur effectif était une grossière erreur. Car au moment où la cadence va augmenter, l'Olympique de Marseille pourrait bien avoir des regrets. Car s'il apprécie Rudi Garcia, Pauwel voit mal ce dernier faire des miracles.

« On ne va pas refaire l’histoire sur Rudi Garcia, il fait du bon boulot et il optimise son équipe, mais ce n’est pas Harry Potter le magicien. Il veut aller le plus loin possible en Europa League, et il a un noyau qui est assez étriqué pour jouer la Coupe et le championnat. A cause du cas Mitroglou il fallait acheter un attaquant durant cette période du mercato d’hiver. Je sais que c’est très cher, mais Mitroglou je ne sais pas comment il va se réveiller. Il fallait essayer de se faire prêter un attaquant d’un club de Ligue 1 qui ne joue pas beaucoup, et même un défenseur central supplémentaire », a expliqué le consultant belge, qui va regarder de près la suite et la fin de la saison marseillaise.