OM : Mercato ou pas, Thauvin c'est l'avenir de l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin est-il un « grand joueur » ? Ce débat fait souvent énormément réagir les observateurs du championnat de France...

Et pour cause, l’international français affiche des statistiques hors-normes en Ligue 1, mais peine à briller lors des grosses affiches. Ce manque de réalisme lors des gros rendez-vous lui vaut d’ailleurs son statut de bon denier dans la hiérarchie offensive au sein de l’Equipe de France. Mais selon son ancien entraîneur Elie Baup, cela ne fait aucun doute, Thauvin est un grand joueur. Ainsi, il représente le présent et l’avenir du club phocéen, qui doit impérativement le conserver cet été selon lui.

« Ses stats parlent pour lui avec 22 buts et 11 passes décisives ! Il a signé sa plus belle saison, comme le prouve sa sélection en Equipe de France pour la Coupe du Monde. Il a été très régulier et a donné de l’intensité au jeu de l’OM. Thauvin est à la fois le présent et l’avenir du club marseillais. Devenir le joueur clé de l’OM est quelque chose d’énorme pour lui. Ce n’est pas simple à gérer, mais il a montré qu’il était un grand joueur. Thauvin a aussi pu compter sur le soutien de Dimitri Payet, un autre joueur impliqué dans la belle saison marseillaise » a expliqué le consultant de beIN SPORT dans une interview accordée au site officiel de la LFP. Des compliments qui toucheront sans doute le principal intéressé…