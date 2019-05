OM : Menacé, Garcia commence à cirer les pompes du patron

Dans : OM, Ligue 1.

Au terme d’une saison ratée, Rudi Garcia risque de perdre son poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille.

Tout le monde connaît la situation, à commencer par les journalistes qui ont tenté d’en savoir plus en conférence de presse. Avant d’être recalés par un technicien réticent lorsque les question tournaient autour de son avenir. « Cela se passe avec les dirigeants, on ne peut évidemment rien communiquer à personne tant qu'on n'a pas de ligne de conduite ou de décision prise en interne », a commenté Garcia, dont l’avenir ne serait pas totalement scellé. Ce qui explique peut-être ses compliments adressés à son supérieur beaucoup plus patient que les supporters.

« Ce qui est bien avec Jacques-Henri Eyraud comme président, c'est que c'est quelqu'un de très haut niveau intellectuellement, a encensé le coach de l’OM. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'urgence, qui n'est pas dans le passionnel, qui réfléchit, qui travaille à froid et qui échange. Je trouve que c'est une démarche intelligente parce que c'est comme ça que les choses se passent au mieux, même si on aurait espéré que cette saison se passe mieux. » Si le président prend le temps de la réflexion, c’est probablement à cause des 15 M€ d’indemnités à payer en cas de licenciement de l’entraîneur.