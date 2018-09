OM : Mélisande Gomez attend une réponse de l'OM, et vite

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a une semaine, après une probante victoire contre Guingamp, l'Olympique de Marseille semblait être lancé dans une saison très riche sur le plan du spectacle, mais également des victoires. Cependant, après deux défaites consécutives contre Francfort et contre l'Olympique Lyonnais, les certitudes ont disparu, l'OM de Rudi Garcia alternant le bon et le franchement mauvais. Alors, dans son édito pour l'Equipe, Mélisande Gomez estime que si la situation n'est pas dramatique pour le club phocéen, loin de là, il est tout de même temps de montrer que les choix faits par les dirigeants marseillais lors du mercato ne sont pas erronés.

« On se gardera bien évidemment de se lancer dans des sentences définitives alors que le mois de septembre n’est même pas terminé : pour remonter sur le podium d’ici au printemps, l’OM a un point de retard à rattraper en trente-deux journées, ce qui n’est pas insurmontable. Mais la saison dernière lui a appris, aussi, que chaque point qui s’envole peut nourrir tous les regrets du monde, au mois de mai. II n’y a pas le feu a la maison, mais seulement le constat récurrent de grosses défaillances individuelles, depuis la reprise, qui viennent plomber un élan collectif plutôt interessant (...) Ces derniers temps, souvent, l’OM réagit plutôt qu’il n'agit, il manque d’agressivité et d’impact. Après une année riche en matches comme en émotions, qui aurait rassasié les appétits les plus féroces à travers une lutte passionnante en L1 et une finale de Coupe d’Europe, il n’est pas si facile de relancer la machine. Surtout quand la Coupe du monde est venue alourdir le programme : aujourd’hui, Rami et Mandanda sont indisponibles et seul Thauvin surfe sur la vague. Logiquement porté par les promesses de son effectif, le club a fait le choix de la stabilité, les cadres sont restés les mêmes et la concurrence ne s’est pas beaucoup épaissie. C’est une stratégie qui se défend, bien sur, mais un petit risque, aussi, de voir s’installer un confort dangereux. Au moins, Rudi Garcia sera vite fixé : si les quatre buts encaissés à Lyon ne réveillent pas tout le monde, il y aura de quoi s’inquiéter », prévient la journaliste du quotidien sportif, laquelle sera attentive aux résultats de l'Olympique de Marseille mercredi contre Strasbourg et le week-end prochain dans un match à Lille qui soit dit en passant vaut déjà son pesant de points.