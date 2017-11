OM : McCourt rend furieux par l'affaire Evra

Dans : OM, Ligue 1.

C’est entre deux avions que Jacques-Henri Eyraud a reçu vendredi Patrice Evra afin de lui signifier sa mise à pied et le lancement d’une procédure à son encontre suite au geste de jeudi soir contre un supporter de l’Olympique de Marseille. En effet, le président de l’OM venait des rentrer des Etats-Unis où il avait travaillé avec Frank McCourt, et ce samedi il repart à Miami avec les maire de la cité phocéenne et des chefs d’entreprise pour la promotion de Marseille. Mais, avant de faire le boulot avec la délégation provençale, Jacques-Henri Eyraud va de nouveau rencontrer son patron affirme L’Equipe.

En effet, Frank McCourt doit rejoindre le président de l’Olympique de Marseille et probablement pas pour lui demander de calmer le jeu avec Patrice Evra. Le quotidien sportif affirme que le milliardaire américain « goûte peu cette publicité désastreuse ». Il est vrai que la photo du défenseur de l'OM collant un high-kick à un supporter de Marseille a fait le tour du monde, Evra ayant tout de même une petite notoriété après ses passages à Manchester United et à la Juventus. Et c'est peu dire que Frank McCourt n'a probablement pas aimé que l'on parle de l'Olympique de Marseille sous cet angle. Autrement dit, ce dernier va exiger de son président qu'il liquide au plus vite cette histoire afin que l'OM ne traîne pas cela comme un boulet trop longtemps.