OM : McCourt nargue le PSG et donne une leçon aux Qataris

L’époque où les supporters de l’Olympique de Marseille venaient exprimer leur colère au Vélodrome semble très lointaine.

Finaliste de l’Europa League contre l’Atlético Madrid ce mercredi soir, le club phocéen fait désormais rêver ses fans. Ces fidèles qui provoquent un incroyable engouement pour cette compétition boudée en début de saison. Autant dire que les supporters olympiens sont ravis, probablement plus que ceux du Paris Saint-Germain malgré le triplé sur la scène nationale. De quoi rendre fier le propriétaire Frank McCourt, conscient de son infériorité financière.

« Oui, c'est possible de rivaliser avec le PSG. Mais si vous demandez s'il est possible de rivaliser avec le carnet de chèques du Qatar, je vous répondrai : "non" ! Marseille, c'est l'histoire de David contre Goliath, a expliqué l’Américain dans Les Echos. C'est mon histoire, c'est l'histoire de la ville aussi. C'est une question de volonté, de détermination, de cœur. Et l'argent n'achète pas le cœur. Je suis extrêmement fier de mon équipe et de son travail. Nous sommes à Lyon grâce à ses efforts. » Prends-en de la graine Nasser...