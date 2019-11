OM : McCourt invité à se lâcher au mercato

Dans : OM.

André Villas-Boas reçoit beaucoup de louanges pour ses performances à la tête de l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que l’entraineur portugais n’a pas vraiment eu le tapis rouge de déroulé à son arrivée, dans le sens où il s’est fait expliquer qu’il fallait des départs, beaucoup, pour pouvoir recruter, un tout petit peu. Malgré cela, AVB bricole et ça fonctionne pas trop mal étant donnée la deuxième place actuelle de l’OM. Et si cette bonne forme permettait de déverrouiller les clés du coffre-fort de Frank McCourt pour un effort supplémentaire au mois de janvier afin de recruter un ou deux joueurs ? Cela donnerait un joli coup de collier et permettrait de rendre l’objectif podium plus réalisable pour Florent Germain.



« L'effectif de Marseille est un peu court. J'espère que la performance contre Lyon va booster l'OM, le podium doit être l'objectif avoué. C'est potentiellement réalisable avec cette Ligue 1 un peu folle. Peut-être qu'il y aura une petite retouche au mercato d'hiver. Ça pourrait permettre à Villas-Boas de se sentir un peu plus fort dans sa gestion des matchs. Car parfois, c'est ric-rac. Il y a toujours des pépins physiques, des suspendus... Est-ce que le fait d'entrevoir le podium et de se dire que c'est possible, avec l'attrait financier qu'il y a derrière, ça va motiver Eyraud et McCourt à repenser leur vision du mercato d'hiver ? C'est l'un des enjeux des semaines à venir. Thauvin va revenir en janvier. On connaît l'équipe type, et elle a la gueule d'une équipe qui vise le podium », a expliqué le journaliste de RMC Sport spécialisé sur l’OM, et pour qui le mercato pourrait donc être plus agité que prévu à Marseille.