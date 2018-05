Dans : OM, Ligue 1.

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, après la victoire de son club face à Amiens, mais l’échec dans la course à la troisième place : « La victoire de ce soir marque la fin d'une saison avec des progrès significatifs pour l'OM. Notre destin n'était pas dans nos mains aujourd'hui, - et je suis bien sûr déçu que nous ne soyons pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions -, mais je suis incroyablement fier de la façon dont l'équipe a rebondi après la défaite en finale mercredi, pour obtenir la victoire indispensable à nos rêves. Surtout, je veux me souvenir de tout ce que nous avons accompli cette année, qui a largement dépassé les attentes des gens, en atteignant la finale de la Ligue Europa et en terminant quatrièmes de la Ligue 1. Nous devons nous préparer maintenant pour la nouvelle saison, aussi sérieusement que nous l'avons fait l'été dernier, en construisant sur ses certitudes, cette dynamique, qui nous a permis de battre certaines des meilleures équipes de L1 et d'Europe cette année. Nous avons beaucoup avancé dans notre OM Champions Project, mais il y a encore du travail à réaliser pour que l'OM redevienne un club important en France et en Europe. A partir du groupe très soudé créé cette année, nous devons maintenant construire une équipe encore plus compétitive pour la saison prochaine. C'est la mission, maintenant, de Jacques-Henri (Eyraud), d'Andoni (Zubizarreta) et de Rudi (Garcia). Nous le devons à nos supporters et à tous ceux qui aiment et croient en l'OM » (source L’Equipe).