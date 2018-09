OM : McCourt et la LdC, l’anecdote qui a marqué les Marseillais

Dans : OM, Ligue 1.

Même s’il n’a pas recruté l’attaquant tant espéré, l’Olympique de Marseille a tout de même renforcé son effectif cet été.

Le club phocéen a misé gros sur ses trois recrues Duje Caleta-Car (20 M€), Kevin Strootman (25 M€) et Nemanja Radonjic (12 M€). Preuve que le propriétaire Frank McCourt continue de tenir les promesses faites à son arrivée en 2016. Ce fameux « Champions Project » qui séduit les coéquipiers de Maxime Lopez, toujours marqué par une drôle d’anecdote concernant la rencontre de l’Américain avec l’effectif.

« Lorsque Monsieur McCourt a racheté le club, il a tout de suite montré qu’il avait de vraies ambitions, a raconté le milieu de l’OM dans un entretien accordé à Onze Mondial. Lors de sa première rencontre avec les joueurs, il avait la Ligue des Champions dans les mains. Ce ne sont pas des bobards. C’est la vérité. Il est vraiment venu nous parler avec le trophée. » C’est dire à quel point McCourt était ambitieux. Et cela n’a pas changé deux ans plus tard.

« Un vrai changement » avec McCourt

« L’objectif, c’est de ramener l’OM à sa vraie place, a confié Lopez. C’est-à-dire dans les tops clubs en Europe. La saison dernière, on a commencé un peu à raviver la flamme. Avec ce qu’il s’est passé durant notre parcours en Coupe d’Europe, on a bien vu l’engouement qu’il peut y avoir autour de nous et autour du club. C’était exceptionnel. Depuis que le président Eyraud et Monsieur McCourt sont arrivés, il y a eu un vrai changement. » L’ère Margarita Louis-Dreyfus semble déjà très loin…