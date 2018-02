OM : McCourt de retour pour travailler sur « l’avenir du club » !

Dans : OM, Ligue 1.

Très présent dans les tribunes du Vélodrome les mois qui ont suivi son rachat de l’OM en octobre 2016, Frank McCourt se fait rare depuis le début de la saison.

Très occupé aux Etats-Unis, le propriétaire de l’OM doit néanmoins apprécier la belle saison réussie par Rudi Garcia et sa troupe. Pour les féliciter, l’homme d’affaires bostonien sera présent ce dimanche soir à l’occasion du match entre Bordeaux et l’OM. Il devrait enchaîner avec les deux matchs entre le PSG et Marseille, en Ligue 1 puis en Coupe de France. Rudi Garcia s’est félicité de la présence du boss du club phocéen. Selon le coach de l’OM, cela a une importance absolument capitale.

« Frank McCourt sera là, on est ravi d'avoir notre propriétaire avec nous. Et Dieu sait s’il vient beaucoup au Vélodrome. C'est un propriétaire présent même si depuis le début de l’année 2018, il avait d'autres obligations. Mais dès qu'il peut, il vient. Il sera là contre Bordeaux et pour nous, c'est toujours un plaisir de le voir. Pour les joueurs, le club et les salariés, c'est important, donc on est ravi qu'il puisse être là quelques jours » a expliqué le coach de l’OM avant de lâcher une petite phrase mystérieuse. « De toute façon il vient aussi pour travailler pour l'avenir du club ». Autant dire que Frank McCourt ne vient pas à Marseille pour prendre des vacances…