OM : McCourt a fait la même erreur que le PSG, ça va lui coûter cher

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Fin octobre, l’Olympique de Marseille officialisait les prolongations de contrat d’Andoni Zubizarreta, mais aussi et surtout de Rudi Garcia.

Deux mois plus tard, Jacques-Henri Eyraud doit certainement regretter cette décision, le coach phocéen étant désormais lié à Marseille jusqu’en 2021. Et pour cause, il est désormais quasiment impossible pour Frank McCourt de se séparer de l’ex-entraîneur de la Roma sous peine de débourser une somme comprise entre 12 et 14 ME. Une erreur similaire à celle du Paris Saint-Germain, qui avait prolongé Laurent Blanc pour finalement se séparer de ce dernier quelques mois plus tard.

« Le problème ne vient pas de Rudi Garcia, mais de ceux qui ont pris la décision de le prolonger à une période où il ne fallait pas. Je m’étonne qu’on n’ait pas tenu compte de la jurisprudence Laurent Blanc pour en tirer les conséquences. Pour Paris, ce n’est pas beaucoup, mais pour l’OM, c’est énorme. Je ne comprends pas la volonté des dirigeants de vouloir à tout prix prolonger un entraîneur alors qu’il n’y avait pas le feu au lac. Un coach, ce n’est pas un joueur. On ne peut pas le revendre 40 ME » explique ainsi Christophe Mongai, agent proche de l’OM, dans les colonnes du Parisien. Reste désormais à savoir comment tout cela va se terminer pour Marseille, qui continue de faire confiance à Rudi Garcia pour le moment, en espérant que la situation s’améliore…