OM : Maxime Lopez victime de Villas-Boas ? C'est faux !

Dans : OM.

Maxime Lopez est relégué sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille depuis trois matchs. Mais il ne faut surtout pas y voir une sanction d'Andre Villas-Boas a l'encontre du jeune milieu de terrain.

Titulaire avec Rudi Garcia, Maxime Lopez semblait parti pour briller aussi sous le règne d’Andre Villas-Boas. Mais après n'avoir été relégué sur le banc de l’OM que très rarement, et notamment contre Lille début novembre, le milieu de 22 ans a débuté comme remplaçant lors des quatre dernières rencontres, et n’entrant pas en jeu samedi dernier à Metz. De quoi laisser planer des doutes sur la situation de Maxime Lopez, lequel paie au prix fort la montée en puissance du duo composé de Morgan Sanson et Valentin Rongier.

Mais si Maxime Lopez n’est désormais plus le choix numéro 1 de l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille, Eric Roy estime qu’il a encore toute sa place dans l’effectif de l’OM, Andre Villas-Boas ayant besoin d’un vrai groupe et des joueurs prêts à bondir s’il a besoin d’eux. « Il ne faut surtout pas oublier Maxime Lopez, car il peut beaucoup apporter dans le même registre que Rongier et Sanson. Lui aussi excelle dans l'utilisation du ballon et la disponibilité. Il a le même ADN que les deux autres, avec son jeu basé sur le mouvement et les passes. Aujourd'hui, le foot ne se joue plus à 11, mais à 15 ou 20, et vous verrez que Lopez jouera autant de matches que les deux autres. Je pense même que, suivant les adversaires, Villas-Boas les alignera tous les trois en replaçant Rongier en sentinelle », a confié, sur Le Phocéen, l’ancien joueur et consultant, qui vient de débarquer à Watford afin d’y occuper le poste de directeur sportif du club anglais.