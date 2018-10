OM : Maxime Lopez se dit victime d’un problème 100 % français

Dans : OM, Ligue 1.

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez doit répondre à des attentes très élevées.

Supporters et observateurs ont mis la barre haut pour l’international Espoirs français, rapidement présenté comme l’avenir du club phocéen. Du coup, le minot n’est pas épargné à chaque baisse de régime ou lorsque son temps de jeu diminue. Un traitement difficile à supporter pour le jeune Lopez, qui regrette cet emballement selon lui typiquement français.

« C'est le problème en France. Ici, on a tendance à vite s'emballer sur les jeunes joueurs, a constaté le milieu relayeur sur le site officiel de l’OM. Dès qu'ils "pètent", on s'emballe et à Marseille c'est fois 100 ! A Marseille, il n'y avait pas eu énormément de jeunes qui sont sortis avant moi. Maintenant mon statut a changé parce que c'est ma troisième saison quand même. Je suis déjà à 70 matchs en pro donc c'est pas mal à 20 ans. »

Lopez n’est pas en retard, au contraire

« C'est sûr que les gens ont tendance à oublier que je n'ai que 20 ans. Il y a des joueurs qui ont percé à 25-26 ans dans leur carrière. Moi j'ai 20 ans et j'ai déjà la chance de jouer à Marseille donc c'est de bon augure pour la suite », a annoncé Lopez, également perturbé par l’intérêt du FC Barcelone l’année dernière.