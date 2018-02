OM : Maxime Lopez rêve de connaître l'ivresse d'une victoire face au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Il faut remonter à novembre 2011 pour trouver trace d'une victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain et à cette époque, Maxime Lopez n'avait que treize ans. Alors bien évidemment, le jeune joueur de l'OM a très envie de connaître le plaisir désormais rare d'un succès face à l'armada du PSG. A la veille du PSG-OM de dimanche, Maxime Lopez a confié ses espoirs sur le site du club phocéen.

Pour le jeune milieu de terrain phocéen, les Marseillais ont les moyens de signer un retentissant exploit au Parc des Princes. « Le match aller doit être une source de motivation. On a fait un super match et on est passé à deux doigts de les battre. Il va falloir faire le même match pour faire un résultat. On veut gagner car au Parc des Princes ou au Vélodrome, c’est fort de gagner un clasico. L’année dernière, j’avais joué et on avait pris une rouste. A l’aller, je n’ai pas joué mais on a fait un super match et on est passé à deux doigts de gagner. Il ne faut pas jouer le match avant, cela peut être un piège. On peut perdre nos moyens au coup d’envoi. Il faut être tranquille et serein », prévient Maxime Lopez, qui sait que l'OM a deux occasions de frapper fort face à son éternel rival parisien.