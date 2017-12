OM : Maxime Lopez pense avoir un problème commun avec Mbappé

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Du haut de ses 20 ans, Maxime Lopez a connu des débuts très flatteurs sous le maillot de l'Olympique de Marseille, lorsque Rudi Garcia a rapidement décidé de lui faire confiance. Le jeune milieu était clairement la révélation de l'OM la saison passée, et les supporters phocéens s'enflammaient déjà pour celui qui a été formé à Marseille. Oui, mais voilà, l'exercice 2017-2018 est un peu plus compliqué pour Maxime Lopez, lequel a perdu du temps de jeu, suscitant aussitôt des commentaires nettement moins élogieux, certains fans de l'OM estimant qu'il avait pris la grosse tête et filait sur le mauvais chemin.

Ce samedi, dans La Provence, Maxime Lopez répond à ces critiques venues des tribunes du Vélodrome. « Le problème, c'est que dès qu'un jeune commence à être bon, on le présente comme un futur grand du football français. Il faut nous laisser grandir. Puis, quand ça ne va pas, on est des petits cons, on a la grosse tête. Cela fait partie du jeu. On peut dire : "Il a 20 ans, a signé un nouveau contrat, est moins bon et a la grosse tête". C'est toujours la même chose. On dit pareil pour Kylian Mbappé. Mais j'aimerais qu'on me donne des arguments ; là, je pourrai répondre », a expliqué le milieu de terrain de 20 ans, qui sait que c'est sur le terrain qu'il pourra le mieux faire face à ces attaques.