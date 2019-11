OM : Martinez ou Mitroglou, Marseille a fait la boulette

Dans : OM.

A l’été 2017, l’Olympique de Marseille a recruté Valère Germain et Kostas Mitroglou pour compenser le départ de Bafétimbi Gomis. Avec la réussite que l’on connaît…

Le Français est toujours au club et dépanne tant bien que mal à droite tandis que le second, gros flop de l’Olympique de Marseille, a été prêté au PSV Eindhoven. Assurément, le recrutement de l’international grec pour plus de 15 ME restera l’une des plus grosses erreurs de l’OM version Frank McCourt. D’autant que durant ce mercato estival de 2017, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, alors en charge du recrutement, ont refusé plusieurs joueurs aux profils divers…

Selon les informations récoltées par le média Football Club de Marseille, l’Olympique de Marseille a notamment recalé Lautaro Martinez, qui brille de mille feux à l’heure actuelle avec l’Inter Milan. A l’époque, le prodige argentin avait 20 ans et était disponible pour la modique somme de 15 ME. Un an plus tard, il a rejoint l’Inter Milan en provenance du Racing contre 25 ME. Et désormais, il figure dans le viseur des plus gros clubs à tel point que l’Inter Milan a fixé son prix de vente à 100 ME. Une nouvelle qui ne manquera pas de faire réagir les supporters olympiens même si désormais, un attaquant de classe est arrivé sur la Canebière avec le très apprécié Dario Benedetto, lequel a su conquérir le Stade Vélodrome en très peu de temps.