OM : Marseille va finir sur le podium, il y croit à 200 %

Dans : OM, Ligue 1.

Huitième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison contrasté. Certes, les hommes d’André Villas-Boas ne sont pas décrochés. Mais la série de quatre matchs consécutifs sans victoire inquiète, autant que les absences préjudiciables de Thauvin, Payet ou encore Alvaro. Néanmoins, aucune équipe hormis le PSG ne semble se détacher dans ce championnat. Et la chance de Marseille, elle est là selon Romain Canuti, qui estime que les possibilités d’accrocher le podium sont plus que jamais présentes.

« Je crois vraiment au podium pour l’OM. C’est la Ligue 1, la configuration de cette saison incite à l’optimisme. Personne ne veut du podium. Derrière le PSG, il n’y a pas une équipe qui survole. On a fait un quart de championnat. Le jeu est intéressant. Les bases sont là. L’équipe joue au foot. L’entraîneur a des demandes tactiques et techniques, ce n’est pas qu’un meneur d’hommes. C’est ça le plus important. Les points, il faut voir plus tard. Là, l’OM n’est pas décroché. Avec les absents lors des derniers matchs, on a peut-être mangé le pain noir dès le départ. Et que ça ira mieux ensuite avec les retours progressifs, même s’il y a zéro garantie. Marseille a gagné trois matchs sur neuf, contre Nice, Monaco et l’ASSE. Donc c’est intéressant » a confié le journaliste du Phocéen à RMC. Reste maintenant à voir comment l’OM négociera les terribles mois d’octobre et de novembre, avec des affiches face à Lille, Lyon ou encore Paris.