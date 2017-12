OM : Marseille va bouger au mercato, un agent explique pourquoi

Dans : OM, Mercato.

Quelques heures avant le lancement du mercato hivernal, l'agent Christophe Mongai a donné son ressenti sur le marché de l'Olympique de Marseille.

Le dernier mercato d'hiver du club phocéen était exceptionnel. Pour lancer son Champions Project, la nouvelle direction olympienne, menée par le président Eyraud, le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l'entraîneur Rudi Garcia, avait déboursé plus de 40 millions d'euros pour s'attacher notamment les services de Payet et de Sanson. Mais les folies, c'est fini. Après un mercato d'été tout aussi offensif, avec plus de 60 ME d’investissements pour renforcer son effectif, l'OM devrait rester tranquillement assis dans son coin. Mais pas trop non plus puisque Marseille souhaite tout de même recruter un nouveau latéral gauche en janvier pour compenser le départ d'Evra. Et ce n'est peut-être pas tout, selon Christophe Mongai.

« Le mercato devrait être actif pour l'OM car la course à la Ligue des Champions va se jouer à trois équipes. Cependant, les bonnes affaires se font l’été, les très bons joueurs ne bougent pas en hiver. C’est un marché de correction. Les clubs se tournent surtout vers ceux qui connaissent la Ligue 1 ou un championnat européen. C’est difficile pour les autres de s’acclimater vite », a avoué, sur Le Parisien, l'agent, qui estime donc que l'OM doit quand même être à l'affût des bons coups s'il veut gagner sa place sur le podium de la L1. Mais la première mission phocéenne sera d'abord de trouver des solutions pour les joueurs jugés indésirables, comme Fanni, Doria ou Bedimo. Le mercato ne sera donc pas si calme du côté du Vélodrome...