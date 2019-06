OM : Marseille tente un gros coup en Italie pour son avant-centre !

Dans : OM, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Au cours du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille cherchera à renforcer sa ligne d’attaque.

Sans Coupe d’Europe, le club phocéen aura bien du mal à prolonger le contrat de Mario Balotelli, qui prend fin au 30 juin. Par conséquent, et malgré la présence de Valère Germain dans son effectif, l’OM est donc en quête d’un nouvel avant-centre. Après avoir fait venir André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta cherche désormais à livrer de belles recrues sur le bureau de l’entraîneur portugais. Et c’est donc dans ce sens que Marseille a contacté la Roma dans le dossier Patrik Schick. Selon Foot Mercato, la formation olympienne aurait pris « un premier contact auprès de Franco Baldini pour tenter d’obtenir le prêt avec option d’achat obligatoire de l’international tchèque ».

Double buteur face à la Bulgarie vendredi, le joueur de 23 ans n’a jamais vraiment brillé dans le club de la Louve. Auteur de huit réalisations en 58 matchs lors des deux dernières saisons, Schick est poussé dehors par ses dirigeants. D’abord parce que son transfert en provenance de la Sampdoria en 2017 a coûté cher, 39 millions d’euros au total, mais aussi et surtout parce que son salaire pèse lourd (4,6 ME bruts par an). En pleine période de dégraissage, alors que Paulo Fonseca doit arriver pour la relancer sans Ligue des Champions, la Roma serait ouverte au départ de Schick. Une potentielle bonne nouvelle pour l’OM, qui pourrait ainsi réaliser une bonne affaire sportive et économique, sachant qu’avec une transaction de la sorte, Marseille contournerait le fair-play financier de l’UEFA.