OM : Marseille se laisse tenter par un latéral formé au PSG

Dans : OM, LOSC, Mercato.

Malgré le manque de solutions à certains postes, Rudi Garcia avait décidé de poursuivre avec le même effectif cet hiver. Un choix longtemps critiqué.

Quelques mois plus tard, l’Olympique de Marseille ne laissera pas passer l’occasion de combler les trous dans son effectif. On pense notamment à la position de latéral gauche, là où l’entraîneur olympien a dû utiliser le droitier Hiroki Sakai pour épauler le titulaire Jordan Amavi. Preuve que le technicien ne comptait pas sur Henri Bedimo ni sur le jeune Christopher Rocchia. Et la tendance se confirme pendant le mercato estival puisque le club phocéen cherche un renfort à ce poste.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM aurait pris des renseignements sur le Lillois Fodé Ballo-Touré (21 ans). Une rumeur qui risque d’agacer les supporters marseillais, le défenseur du LOSC étant formé au Paris Saint-Germain… Mais pour le moment, il n’y a rien de concret dans ce dossier également étudié par Wolfsburg et surtout Mayence en Allemagne.