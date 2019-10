OM : Marseille recalé, il pourrait finalement atterrir au Barça

Dans : OM, Ligue 1, Liga.

Malgré le début de saison plutôt mitigé, l’Olympique de Marseille est pour le moment satisfait du travail d’André Villas-Boas.

L’entraîneur olympien fait l’unanimité chez ses joueurs fans de ses méthodes. Mais aussi auprès des supporters qui apprécient sa philosophie de jeu et sa communication dans les médias. On imagine que le club phocéen ne regrette pas son choix, et ce même si le Portugais n’était pas la priorité. En effet, l’OM avait contacté d’autres techniciens avant de miser sur Villas-Boas. Pour la succession de Rudi Garcia, Marseille s’était notamment intéressé à Marcelo Gallardo.

Une information confirmée par le journal argentin La Opinion, qui précise que l’AS Monaco et le FC Valence l’ont également sollicité ces derniers mois. Mais pour le moment, le coach de River Plate préfère terminer sa saison tranquillement. « Il a un contrat en cours à River (jusqu’en 2021) et aucune situation différente n’est étudiée, a récemment confié son agent à Goal. A la fin de l’année, la situation sera analysée de manière globale et résolue en conséquence. » Un départ serait envisagé pour Gallardo, mécontent du désordre et du calendrier du foot argentin, et surtout annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer un Ernesto Valverde très critiqué…