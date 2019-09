OM : Marseille peut remercier Azpi pour cette bonne pioche au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Alors que son arrivée avait suscité quelques interrogations, Alvaro Gonzalez réalise des débuts convaincants à l’Olympique de Marseille.

A peine arrivé, le défenseur central prêté par Villarreal a éjecté Duje Caleta-Car pour s’installer dans le onze d’André Villas-Boas. Il faut dire que son agressivité et son expérience représentent de précieux atouts pour l’entraîneur olympien. Le technicien peut donc remercier son directeur sportif Andoni Zubizarreta, mais aussi César Azpilicueta. En effet, l’ancien latéral droit de l’OM a aussi joué un rôle dans la signature et l’adaptation de son compatriote.

« Santi Cazorla m'a contacté pour me demander comment était le club, la ville, par rapport au possible transfert d'Alvaro à l'OM car ils jouaient ensemble à Villarreal, a raconté le défenseur de Chelsea à La Provence. Après, je lui ai téléphoné directement quand il a signé pour le féliciter et lui dire que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait m'appeler. »

Le témoignage d'Azpilicueta

« Je lui ai parlé de l'ambiance, je lui ai raconté mes expériences et mes souvenirs, a-t-il poursuivi. C'est un joueur avec une grosse expérience en Liga, et il a la grinta ! Je n'avais pas de doutes sur son niveau, ni sur sa capacité à s'imposer rapidement dans l'équipe. » En tant qu’Espagnol critiqué à son arrivée, et qui a fini par mettre tout le monde d’accord, Azpilicueta était bien placé pour conseiller Alvaro.