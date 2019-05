OM : Marseille peut oublier la Coupe d'Europe, Mandanda est dépité

Dans : OM, Ligue 1.

Steve Mandanda, gardien de l’OM, après le nul à Strasbourg (1-1) : « C’est un match à l’image de notre saison… On n’est jamais en difficulté, mais on termine avec un match nul. On devait gagner ce match : on marque, mais on subit l’égalisation et on n’arrive pas à mettre le deuxième but… C’est rageant. La saison est compliquée. Plusieurs fois, on a eu l’opportunité de rester en haut du tableau. Sans réussite. Pour la Coupe d'Europe, c'est fini, mais on ne perd pas les points ici. On a fait beaucoup trop de contre-performances à domicile contre des équipes pas supérieures à nous. On va essayer de finir cette saison au mieux, et on verra ce qui se passera pour l’année prochaine… », a-t-il déclaré sur Canal+.