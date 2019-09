OM : Marseille perd des millions d’euros en route

Dans : OM, Mercato, Monaco.

Après un marché des transferts compliqué, l’Olympique de Marseille peut se targuer d’avoir une balance positive.

Cet été, le club phocéen a déboursé 27 millions d’euros pour recruter Darío Benedetto (14 ME) et Valentin Rongier (13 ME). Dans le sens des départs, l’OM a encaissé… 27,25 ME, grâce à Lucas Ocampos (15 ME), Luiz Gustavo (6 ME), Clinton N'Jie (6 ME) et Yusuf Sari (250 000 euros). Une somme surévaluée, car si l’on en croit les informations de L’Equipe, Marseille ne touchera pas l’intégralité du transfert d’Ocampos au FC Séville.

Arrivé au Vélodrome en 2015, l’ailier de 25 ans avait été acheté pour 7,5 ME à Monaco. Et dans ce deal, l’ASM avait négocié un pourcentage de 30 % sur le futur transfert de l’Argentin. Quatre ans plus tard, le club de la Principauté va donc empocher 4,5 ME grâce à Dimitri Rybolovlev et Vadim Vasilyev, les deux dirigeants de l’époque. Malgré tout, l’OM n’est pas perdant dans cette affaire puisqu’il a quand même réalisé une plus-value de trois millions d’euros.