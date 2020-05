OM : Marseille n’est pas à vendre, le démenti brutal !

Dans : OM.

Depuis plus d’une semaine, les rumeurs se multiplient au sujet d’un rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben Talal.

En Italie et en Espagne, on évoque notamment une offre de plus de 250 ME soumise à Frank McCourt afin de racheter l’Olympique de Marseille et si possible l’Orange Vélodrome, propriété de la ville. Des rumeurs infondées selon certains journalistes, qui méritent d’être creusées pour d’autres, et qui ont bien évidemment enflammé de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. C’est précisément pour calmer au plus vite les ardeurs des plus rêveurs que le clan de Frank McCourt a tenu à démentir les rumeurs ce dimanche après-midi, via La Provence.

Selon le quotidien local, la garde rapprochée de Frank McCourt s’est étonnée des nombreuses rumeurs autour d’une vente du club. « Surpris, l’entourage du Bostonien se demandait ces dernières heures qui pouvait avoir intérêt à colporter ce type d’informations, qualifiées de fake news » indique par ailleurs le média. Reste maintenant à voir si ce démenti a pour but de faire monter le prix d’une éventuelle cession, ou s’il n’y a véritablement aucun contact entre l’entourage de Frank McCourt et celui de l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben Talal. Voilà en tout cas qui va ramener les supporters olympiens à la dure réalité, l’Olympique de Marseille se préparant à un mercato à l’économie durant lequel deux à trois grosses ventes devront être réalisées avant de penser aux achats. A ce sujet, plusieurs entretiens très important doivent avoir lieu la semaine prochaine entre Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas.