OM : Marseille n'a rien à envier à Monaco et l'OL

Dans : OM, Ligue 1.

Très critiqué depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille savoure cette trêve internationale. Après sa victoire à Nice (2-4) dimanche, le club phocéen se retrouve troisième de Ligue 1.

Du coup, les propos des Marseillais sont clairement positifs à l’heure où l’OM possède cinq représentants en équipe de France. Mais tout n’est pas parfait du côté de la Commanderie, et certains observateurs sont là pour le rappeler. De son côté, Bernard Pardo estime que la formation de Rudi Garcia manque de cohérence dans ses prestations.

« Ce que réussit l’OM est pas mal, mais je trouve qu’on est encore un peu trop chaotique, a jugé l’ancien Marseillais dans La Provence. Avec cette équipe, on devrait plus asseoir le jeu, gérer un match d’un bout à l’autre, mais on n’en est pas encore capable. Quand on regarde le match contre Nice, on se dit qu’on peut prendre un carton après 16 minutes. Garcia a trouvé une bonne formule, il faut le laisser préparer son équipe même si je n’aime pas trop son turnover. »

La 2e place, un objectif réalisable ?

Confiant, Pardo verrait bien l’OM s’installer sur le podium, mais loin de la plus haute marche évidemment. « On ne peut pas encore rivaliser avec Paris, on le sait, mais on peut viser la deuxième place, surtout quand on voit Lyon ou le Monaco d’aujourd’hui. L’effectif marseillais est pas mal », a souligné l’ex-milieu de terrain, qui croit Marseille capable de bien figurer en Europa League et en L1 cette saison.