OM : Marseille n’a pas encore le niveau de l’OL estime Di Meco

Dans : OM, OL, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille impressionne en ce début d’année. Depuis la reprise, le club phocéen a enchaîné quatre victoires toutes compétitions confondues, et sans prendre de but.

Cela confirme la solidité affichée par les Marseillais sur les dernières rencontres. S’ils parviennent à conserver ce niveau de performance, les hommes de Rudi Garcia ont de grandes chances de se battre pour une place sur le podium jusqu’à la fin de la saison. Séduit, Eric Di Meco les considère même comme des prétendants à la deuxième position. Même si, selon lui, l’OM n’est pas encore la meilleure équipe après le Paris Saint-Germain.

« Non, on ne peut dire ça quand on voit la performance des Lyonnais cette semaine (victoire 0-2 à Guingamp). Que l’OM soit devenu un prétendant crédible à la seconde place, oui ! Cette équipe est en progrès, Rudi Garcia a trouvé un équilibre, a encensé l’ancien Marseillais sur BFM TV. Dans un match compliqué face à Caen (succès 0-2), le coach gère son effectif, garde tout le monde sous pression. Aujourd’hui, comme Lyon et Monaco, c’est un candidat à la deuxième place. Sur la dynamique, ils y sont mais ça peut aller très vite dans les deux sens. Je ne veux pas enterrer Monaco qui est moins bien en ce moment. » En effet, la saison est encore très longue.