OM : Marseille n’a pas d’argent, Villas-Boas préfère en rire

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En s’offrant Dario Benedetto pour environ 14 ME au mercato, l’Olympique de Marseille s’est autorisé une petite folie estivale.

Mais à moins d’une grosse vente dans les prochaines semaines, le club phocéen ne devrait plus dépenser de telles sommes cet été. Et pour cause, l'OM n’a pas les finances nécessaires pour réaliser plusieurs transferts de cette envergure selon André Villas-Boas, lequel s’est exprimé sans langue de bois sur les moyens de Marseille au mercato après la courte et encourageante défaite de son équipe sur la pelouse de l’Orange Vélodrome face à Naples (0-1).

« Nous n’avons pas d’argent. C’est dommage mais c’est la réalité (rire). Nous sommes un peu en difficulté. Tout le monde sait qu’on est en difficulté pour le fair-play financier. Maintenant, on doit penser aux cessions. J’attends avec anxiété la fermeture du mercato anglais jeudi. Ça peut tout changer dans les autres pays, avec la capacité qu’ils ont d’acheter des joueurs. On doit discuter avec le club des possibilités de cessions. Mais on ne peut pas faire de grandes choses. Un, deux (nouveaux joueurs, ndlr) peut-être. J’espère. Mais je ne peux pas dire » a indiqué l’ancien coach du FC Porto. Reste à voir si le Portugais bluffe, alors que Marseille serait prêt à miser près de 15 ME sur le défenseur de Fulham Ryan Sessegnon…