OM : Marseille met Strootman à la porte pour s’offrir Rongier

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a montré un visage très inquiétant sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, contre Reims (0-2). Assurément, cette équipe a encore besoin de renforts et notamment au milieu de terrain, où des éléments comme Morgan Sanson ou encore Kevin Strootman ont livré une performance très moyenne. Un constat partagé par l’état-major de l’OM puisque selon les informations de Canal Plus, une opération d’envergure est sérieusement envisagée dans ce secteur de jeu. Et cela concerne, sans surprise, le capitaine nantais Valentin Rongier…

En effet, la chaîne cryptée affirme que le milieu de terrain français de 24 ans pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Et il est désormais possible qu’il vienne afin de remplacer numériquement Kevin Strootman. Poussé dehors par les dirigeants en raison de ses émoluments colossaux et de ses performances mitigées, le Néerlandais aurait quelques opportunités en Italie, principalement sous la forme de prêts. Reste désormais à voir comment l’OM parviendra à boucler ces deux deals, alors que les moyens alloués au mercato sont très limités, notamment en raison du fair-play financier cet été.