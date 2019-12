OM : Marseille lui offre 2,5 ME, Lihadji hésite encore

Dans : OM.

Dimanche soir, La Provence annonçait un accord financier entre l’entourage d’Isaac Lihadji et l’Olympique de Marseille sur la base d’un contrat de 3 ans.

En ce début de semaine, le quotidien local apporte davantage de précisions. Et elles risquent de calmer la joie des supporters olympiens car en réalité, la pépite de l’Equipe de France U17 est encore loin d’avoir posé sa signature sur un contrat le liant à l’Olympique de Marseille. En effet, malgré un accord financier pour un salaire mensuel de 40.000 euros, un bail de 3 ans et une prime à la signature d’environ 1 ME, soit un total avoisinant le 2,5 ME, le clan Isaac Lihadji temporise encore et toujours.

Mais désormais, ce n’est plus une question d’argent. En effet, l’entourage du jeune ailier droit de l’Olympique de Marseille se pose maintenant la question de savoir si le fait de signer à Marseille est le plus judicieux des choix en raison de l’attente autour du minot, au cœur de nombreuses rumeurs et fake-news depuis le début de la saison. L’entourage de Lihadji craint notamment que les attentes trop importantes autour du joueur entraînent de nombreuses et violentes critiques. Raison pour laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise. En revanche, l’OM devrait clore ce dossier, que cela soit de manière positive ou négative, au mois de janvier au plus tard. La fin d’un feuilleton qui dure depuis trop longtemps, alors que Barcelone et la Juventus Turin surveillent la situation de loin.