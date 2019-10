OM : Marseille kiffe ce « méchant » enrôlé au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille ne s’est pas montré hyperactif au mercato. Néanmoins, les joueurs recrutés semblent apporter une vraie plus-value à l’effectif phocéen. C’est évidemment le cas de Dario Benedetto, déjà auteur de 5 buts en Ligue 1. Mais le constat est également valable concernant le défenseur Alvaro Gonzalez, actuellement blessé mais qui avait réalisé un début de saison tout simplement impeccable en défense centrale. Joueur à la grinta importante et à l’état d’esprit irréprochable, l'Espagnol prêté par Villarreal s’est déjà mis un illustre ancien dans la poche.

« Alvaro, derrière, me fait penser à l’ancienne époque. C’est un défenseur rugueux, qui est bon dans les duels, très bonne relance, il est méchant. Il encourage beaucoup ses partenaires, les replace. Je me retrouve quelques années plus tard. Je pense qu’il manque énormément derrière ! » a commenté pour FC Marseille, Victor Zvunka, le défenseur aux 296 matchs joués sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Alvaro Gonzalez appréciera, d’autant que l’avis de l’actuel entraîneur de l’équipe de Toulon est massivement partagé par les supporters olympiens, lesquels ont rapidement été séduits par les qualités et la mentalité du bonhomme. A Marseille, on espère maintenant retrouver Alvaro Gonzalez pour le déplacement à Paris le 27 octobre prochain...