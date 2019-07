OM : Bielsa en rêvait, Marseille flaire la belle affaire !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Bien évidemment, la priorité n°1 de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato est de trouver un attaquant capable de combler le départ de Mario Balotelli. Mais le club provençal a d’autres impératifs cet été, comme celui de recruter un défenseur central suite à la mise au placard d’Adil Rami. Le moins que l’on puisse dire, c’est que peu de noms fuitent à ce poste. Mais heureusement, on peut toujours compter sur la presse turque pour révéler quelques indiscrétions. A chacun de juger la crédibilité des informations…

Selon le média A-Spor, l’Olympique de Marseille ciblerait Gary Medel. L’international chilien, aussi bien capable d’évoluer en défense centrale qu’au milieu de terrain, était notamment l’une des pistes privilégiées de Marcelo Bielsa à Marseille… il y a 4 ans. Actuellement à Besiktas, le Chilien est devenu indésirable en raison de son salaire imposant (2,3 ME par an). Recruté pour seulement 2 ME en provenance de l’Inter Milan en 2017, il pourrait faire ses valises contre une faible indemnité de transfert. Une aubaine pour Marseille ? La piste mérite d’être creusée, même si le joueur n’a pas le profil recherché par les décideurs olympiens, lesquels souhaitaient initialement miser sur des jeunes cet été.