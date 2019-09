OM : Marseille jouera gros face au MHSC… comme toujours

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

Avant le choc dominical entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille a un grand coup à jouer samedi.

Sur une très bonne dynamique, avec trois victoires de suite et quatre matchs sans la moindre défaite, le club phocéen pourrait provisoirement monter sur le podium du championnat. Mais pour cela, la troupe d’André Villas-Boas devra battre celle de Montpellier au Vélodrome. Face au groupe de Michel Der Zakarian, toujours difficile à manoeuvrer, l’OM jouera donc un match très important pour la suite de sa saison. Soit la série de succès se poursuit et Marseille sera plongé dans l’euphorie. Soit la bonne passe s’arrête et l’OM retombera dans l’ombre. Un match d’une grande importance, mais sans plus selon Pape Diouf.

« Beaucoup de gens pensent que ce match contre Montpellier est le premier vrai test pour l’OM. Mais il y a déjà eu Nantes, Monaco... Donc tous les matchs seront des tests pour Marseille. Au vu des ambitions affichées par l'OM, battre Montpellier à domicile, ce serait la moindre des choses. Donc on attend effectivement une victoire », a expliqué, sur La Provence, l'ancien président du club marseillais, qui sait que l’OM peut doubler le PSG ou accentuer son avance sur l’OL à l’issue de cette sixième journée de Ligue 1.