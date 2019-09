OM : Marseille joue avec le feu, vers un transfert surprise au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Liga.

En verve avec l’Olympique de Marseille cet été, Maxime Lopez traverse une bonne période.

Le jeune milieu de terrain, mis de côté en fin de saison dernière et même privé de l’Euro espoirs, a repris une place qui lui convient au cœur du jeu marseillais. De quoi se mettre en avant, et provoquer des premières rumeurs sur son avenir. Cela s’était ébruité récemment, il n’y a toujours aucune discussion autour d’une prolongation de contrat à son sujet, lui qui est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2021. Il n’y a donc pas encore le feu, même s’il est toujours délicat d’approcher la dernière année de contrat d’un joueur à bonne valeur.

Une situation qui intéresse donc du monde, et à commencer par le FC Séville selon Mercato365. Le club andalou tourne autour de Maxime Lopez depuis des mois, et notamment son recruteur en chef Monchi qui a un faible avoué pour les joueurs de Ligue 1. L’un de ses scouts était donc ce mardi à Dijon pour voir évoluer le jeune milieu de terrain de l’OM, qui a rendu une copie correcte mais sans plus à cette occasion. De quoi provoquer une offensive prochaine du FC Séville ? Cela semble encore léger à l’heure actuelle, mais si Lopez enchaine les bons matchs et ne voit toujours rien arriver du côté de ses dirigeants, cela pourrait bien devenir un dossier chaud du prochain mercato.