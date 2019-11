OM : Marseille joue 45 minutes, ça suffit pour effrayer le LOSC

Dans : OM.

De retour à un meilleur niveau sur ses deux dernières rencontres, Lille se méfie de l’Olympique de Marseille. Un adversaire à deux visages.

Cela commence à devenir une mauvaise habitude pour l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs matchs, les hommes d’André Villas-Boas ont du mal à conserver leur intensité pendant tout une partie. Nouvelle illustration mercredi lors du seizième de Coupe de la Ligue perdu à Monaco (2-1), où les Marseillais ont complètement raté leur première période avant de réagir après la pause, mais trop tardivement. Avec une telle irrégularité, l’OM devient imprévisible voire dangereux pour ses prochains adversaires, à commencer par le LOSC de Benjamin André.

« Le meilleur moment pour prendre l'OM ? Non, justement je pense qu'ils vont être revanchards, a prévenu le milieu de terrain des Dogues contacté par RMC. Il leur a manqué Payet pendant un bon moment donc forcément, quand il te manque Payet et Thauvin, je pense que c'est difficile, ce sont deux joueurs importants. On les a vus, ils ont des séquences où ils sont très bons. On va essayer de faire le meilleur match possible, de se concentrer sur nous et d'être dans la continuité de ce qu'on a fait lors des deux derniers matchs. » Si les Lillois reproduisent les performances réalisées contre Valence (1-1) en Ligue des Champions et Bordeaux (3-0) en championnat, Marseille n’a pas intérêt à rater une période entière samedi après-midi.