OM : Marseille félicité pour ce coup magistral au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas fait de folie au mercato avec seulement trois arrivées.

Néanmoins, contrairement aux années précédentes, il semblerait que l’état-major du club phocéen ne se soit pas trompé sur les joueurs recrutés. En effet, Dario Benedetto a déjà marqué deux buts tandis que Valentin Rongier est une valeur sûre de la Ligue 1. Concernant Alvaro Gonzalez, c’est la bonne surprise de l’été avec des prestations très solides face à Nantes, Nice et Saint-Etienne. Pour Jacky Bonnevay, l’OM a eu le nez creux en allant chercher le défenseur de Villarreal sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

« À ce poste, on est le gardien du temple, on doit rassurer son équipe, être présent quand il y a des contre-attaques. Les deux jeunes avaient été en difficulté contre Reims par manque d’expérience. Ce que j’aime chez Alvaro ? Sa sobriété. La première impression est souvent celle qui reste et elle est bonne. C’est bien joué de la part des dirigeants, sans cirage de pompe. À ce poste-là, l’expérience était indispensable. À terme, il doit être un vrai leader d’équipe » a apprécié dans les colonnes de La Provence l’ancien Olympien, bluffé par le début de saison d’Alvaro Gonzalez. Ce n’est pas le seul…