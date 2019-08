OM : Marseille fait le forcing, ce deal à 20 ME prend forme !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cela fait de nombreuses semaines que dans l’esprit du directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta, la situation est claire.

Un milieu de terrain doit partir, de préférence Morgan Sanson ou Kevin Strootman, afin de faire la place à Valentin Rongier, lequel est en discussions avancées avec le club provençal. En ce dernier jour du mercato en Angleterre, la tendance est clairement à un départ de l’ancien joueur de Montpellier. Et si ce jeudi, L’Equipe indiquait que rien n’était encore bouclé concernant un transfert de Morgan Sanson, les choses ont visiblement évolué.

Bien informé depuis le début du mercato, le compte OM-United est affirmatif. Un départ de Morgan Sanson en Angleterre est plus que jamais dans les tuyaux. « Le joueur ne veut pas partir, mais le club force la vente. Aux alentours de 20 ME. Il y a 3 ou 4 clubs dessus. La première offre sera la bonne car le club veut s’en séparer absolument » indique la source, pour qui il ne fait donc aucun doute que Marseille souhaite vendre Morgan Sanson, et que celui-ci devrait trouver preneur rapidement Outre-Manche. Pour rappel, Everton et Crystal Palace mais également West Ham ont régulièrement été cités comme des clubs intéressés par le numéro huit de l’OM.